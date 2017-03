Yooka-Laylee: Kleine Sprecherrolle von JonTron wird aufgrund "persönlicher Ansichten" in Bezug auf Einwanderung und Nationalismus entfernt - 4Players.de

Playtonic Games wird die (kleine) Sprecherrolle von YouTuber JonTron (Jon Jafari) in Yooka-Laylee nachträglich mit einem Patch entfernen, dies bestätigte das britische Studio gegenüber GamesIndustry.biz . Grund für diese Entscheidung sind die jüngsten Außerungen von Jafari, zu den Themen Einwanderung, Ethnizität und Nationalismus, die eher dem "rechten Rand" zuzuordnen waren. Seine Äußerungen sorgten in den vergangenen Tagen und Wochen für viel Diskussionsstoff In dem Statement heißt es: "Wir sind kürzlich auf Aussagen von JonTron aufmerksam geworden, nachdem die Entwicklung von Yooka-Laylee schon abgeschlossen war. JonTron ist ein talentierter Video-Moderator, den wir vor zwei Jahren als Sprecher in unser Spiel aufnehmen wollten. Angesichts seiner jüngsten persönlichen Ansichten haben wir aber die Entscheidung getroffen, die Einbindung von JonTron in das Spiel mit einer bevorstehenden Inhaltsaktualisierung zu entfernen. Wir möchten ganz klar sagen, dass wir JonTrons persönliche Standpunkte nicht gutheißen oder nicht unterstützen und er als externer Fan-Mitwirkender in keiner Weise Playtonic repräsentiert. Playtonic ist ein Studio, das Vielfalt in allen Formen feiert und sich bemüht, Spiele zu machen, die jeder genießen kann."JonTron meldete sich ebenfalls zu Wort und findet es "schade", dass sein Gastauftritt gestrichen wird. Er würde die Entscheidung aber verstehen.Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten