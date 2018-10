Yooka-Laylee: Update bringt N64-Filter mit Unschärfe und anderen Nachteilen - 4Players.de

Besitzer von Yooka-Laylee sollen schon bald das authentische Augenbrennen erleben können, das sich auch bei Retro-Abenden mit dem N64 in den ersten Minuten einstellt. Ein entsprechendes kostenloses Update für das 3D-Jump-n-Run befinde sich laut Entwickler-Blog bereits kurz vor der Auslieferung: Es soll dem Bild per "N64-Tonic" einen Filter verpassen, der z.B. Unschärfe, Scanlines und starke Pop-ups ins Spiel bringt.



Es ist für Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und PC geplant - damit möglichst viele Käufer sich in das leicht masochistische Retro-Erlebnis antun können. Die Framerate-Einbrüche alter Rare-Klassiker scheint man dem ersten Anschein nach aber nicht authentisch abzubilden - zumindest nicht in den im Trailer präsentierten Passagen: