Twitch: Prime-Mitglieder können The Banner Saga kostenlos runterladen - 4Players.de

Twitch-Prime-Mitglieder können das Taktik-Rollenspiel The Banner Saga noch bis zum 28. Februar 2017 kostenlos bei Twitch runterladen (via Twitch Launcher). Der zweite Teil der Rollenspiel-Serie, The Banner Saga 2 , ist ab dem 2. März kostenlos auf Twitch Prime erhältlich. Für jedes Mitglied, das The Banner Saga und The Banner Saga 2 über Twitch zwischen dem 23. Februar und 6. März herunterlädt und spielt, steuert Twitch einen Dollar zur Entwicklung von The Banner Saga 3 bei ( Kickstarter ). Mehr Informationen zur Aktion gibt es auf dem Twitch-Blog Twitch Prime ist in der Amazon-Prime-Mitgliedschaft enthalten, wobei beide Accounts (Amazon und Twitch) miteinander verknüpft werden müssen. Das Unternehmen stellt Twitch Prime folgendermaßen vor: "Amazon und Twitch stellten auf der TwitchCon 2016 Twitch Prime vor, eine Reihe von neuen Amazon Prime-Vorteilen, die speziell für Gamer zusammengestellt wurden. Prime-Mitglieder erhalten einen exklusiven Mitgliederrabatt auf Neuerscheinungen physischer Videospiele auf Amazon, außerdem eine wechselnde Auswahl an kostenlosen digitalen Spielen sowie Spielinhalten auf Twitch. Dazu erleben Prime-Mitglieder Twitch ohne Zusatzkosten auf Premiumlevel. Twitch Premium beinhaltet jeden Monat ein kostenloses Kanal-Abonnement auf Twitch, werbefreies Zusehen und exklusive Chat-Emotes und -Abzeichen. Dadurch ist Twitch Prime Teil der großartigen Reihe von exklusiven Vorteilen für Amazon-Prime-Mitglieder."