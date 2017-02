Twitch: Auf der Streaming-Plattform kann man demnächst direkt Spiele kaufen; Streamer bekommen fünf Prozent - 4Players.de

Bei Twitch wird man demnächst auch direkt Videospiele kaufen können. Das Programm soll im Frühjahr 2017 starten - vorerst in der englischen Sprachversion und mit Preiskennzeichnungen in US-Dollar. Eine deutsche Version ist ebenfalls geplant. Bestätigte Entwickler und Publisher sind unter anderem Ubisoft, Telltale Games, Digital Extremes, Hi-Rez Studios, tinyBuild, Paradox Interactive, Trion Worlds und Vlambeer. Käufer können das Spiel über den Twitch-Launcher oder über die entsprechenden Publisher-Plattformen (z.B. Uplay) runterladen. Spieleentwickler verdienen 70 Prozent und Partner-Streamer fünf Prozent, wenn der Kauf des Videospiels über ihren Kanal erfolgt.Alle Nutzer, die ein angebotenes Videospiel auf Twitch erwerben, erhalten eine Twitch-Truhe. Diese Truhen beinhalten zufällig ausgewählte Twitch-Inhalte wie exklusive Emotes, Chat-Abzeichen oder Bits für Cheering. "Ab diesem Frühjahr können Spieleentwickler und Publisher alle Fans, die ihre Spiele verfolgen, mit interessanten Angeboten belohnen. So können Spieler direkt zuschlagen und dabei noch ihre Lieblings-Streamer unterstützen, da diese an Verkäufen über ihren Kanal mitverdienen", heißt es."Viele unserer Streamer wollen sich ihren Lebensunterhalt verdienen, indem sie das tun, was sie lieben", sagt Matt McCloskey, VP of Commerce, Twitch. "Um ihnen unter die Arme zu greifen, ermöglichen wir es Entwicklern, ihre Spielinhalte zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu verkaufen - also genau dann, wenn ihre Community sich auf Twitch zusammenfindet. Im Gegenzug können die Streamer Geld durch den Verkauf der Spiele auf ihren Kanälen verdienen. Um sicherzustellen, dass jeder dabei etwas gewinnt, belohnen wir teilnehmende Fans mit unseren Twitch Truhen.""Wir wissen die Unterstützung der Twitch Streamer und Zuschauer seit Jahren zu schätzen", sagt Chris Early, VP of Digital Publishing, Ubisoft. "Deshalb fiel uns die Entscheidung, mit Twitch zusammenzuarbeiten, leicht, da wir dadurch unserer leidenschaftlichen Community viele Vorteile bieten können.""Die Twitch Community spielt eine Schlüsselrolle bei allem, was wir tun. Sei es, dass sie Spieler über unsere anstehenden Veröffentlichungen informieren oder den Dialog mit unseren Fans aufrechterhalten", sagt Steve Allison, SVP of Publishing, Telltale Games. "Indem Zuschauer nun ihre Lieblings-Streamer durch den Kauf eines Spiels auf Twitch unterstützen können, sind wir in der Lage, unsere treue Community weiter zu festigen."Todd Harris, Co-Founder und COO der Hi-Rez Studios kommentiert: "Wir fanden die Idee, den Kauf von Ingame-Inhalten von SMITE und Paladins auf Twitch zu ermöglichen, deshalb so gut, weil er genau dort passiert, wo ein Streamer spielt und Zuschauer durch die Interaktionsmöglichkeiten auf Twitch mehr über das Spiel erfahren. Außerdem bietet das Programm eine weitere, großartige Möglichkeit, um Streamer, die Zuschauer informieren und unterhalten, mit einem Teil der Einnahmen zu unterstützen."