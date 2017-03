Twitch: Interaktiver Jahresrückblick auf 2016 - 4Players.de

Twitch, die soziale Plattform für Live-Video-Streaming, hat das Jahr 2016 in einem interaktiven Jahresrückblick zusammengefasst, der mittlerweile auch auf Deutsch verfügbar ist. "Im interaktiven Jahresrückblick steuern Spieler ein Auto durch verschiedene Welten, um die fehlenden Seiten des zerstörten Jahrbuchs 2016 einzusammeln und zurück zum Twitch Hauptquartier zu bringen", schreibt das Unternehmen. Ausprobiert werden kann der Jahresrückblick hier Insgesamt "streamten, cheerten und chatteten 2016 auf Twitch mehr Menschen als jemals zuvor. Die Community war im Jahr 2016 insgesamt 292.092.126.428 Minuten in den Streams aktiv. Das sind umgerechnet 555.731 Jahre! Im Vergleich zu 2015 also nochmal 96.365 Jahre mehr - die gleiche Zeit, die das Licht benötigt, um vom einem zum anderen Ende der Milchstraße zu gelangen ... (...) Letztes Jahr übertrugen Streamer aus der ganzen Welt auf Twitch - genauer gesagt 2.193.723 einzelne Broadcaster. (...) 14.207.662.409 Chatnachrichten hat die Community im letzten Jahr versendet und natürlich war Kappa (insgesamt wurde Kappa 413.206.536 mal benutzt) wieder das beliebteste Emote.""2015 sammelte die Twitch Community mit über 17.000.000 US-Dollar bereits eine beachtliche Summe für wohltätige Zwecke. Im Jahr 2016 überbot die Community diese Zahl sogar nochmal um 48 Prozent und spendete 25.300.000 US-Dollar an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen. Deutsche Spitzenreiter waren erneut Friendly Fire, die mit der zweiten Auflage ihres Charity-Streams über 300.000 Euro an Spendengeld für den Deutschen Bundesverband der deutschen Tafel, Tierheim Herzsprung und Tierschutzverein Vier Pfoten sammelten."