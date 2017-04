Twitch: Spiele und Ingame-Inhalte können auf der Streaming-Plattform gekauft werden - 4Players.de

Bei Twitch können fortan auch Spiele und Ingame-Inhalte gekauft werden. Mehr als 50 Titel stehen zum Kauf zur Verfügung, darunter For Honor und Ghost Recon: Wildlands von Ubisoft, The Walking Dead und Minecraft: Story Mode von Telltale Games, SMITE und Paladins von Hi-Rez Studios, Tyranny aus dem Hause Paradox Interactive, Atlas Reactor von Trion Worlds, Broken Age und Psychonauts von Double Fine Productions, Firewatch von Campo Santo, Jackbox Party Pack 3 von Jackbox Games und Warframe von Digital Extremes. Käufer können ihre Spiele über die Twitch-Desktop-App oder über die entsprechenden Publisher-Plattformen (z.B. Uplay) herunterladen. Vorerst ist das Twitch-Games-Commerce-Programm nur in der englischen Sprachversion und mit Preiskennzeichnungen in Dollar verfügbar. Eine deutsche Version ist geplant."Nutzer unterstützen mit dem Kauf eines Spiels ihre Lieblings-Streamer, die an jedem verkauften Spiel mitverdienen. (...) Spieler können Games und Ingame-Gegenstände direkt auf der Kanal- oder Spiele-Infoseite kaufen. Neben den Entwicklern, verdienen auch Twitch Partner, die sich für das Programm angemeldet haben, an jedem Kauf eines Spiels mit. Twitch Partner erhalten dann fünf Prozent, wenn der Kauf des Videospiels über ihren Kanal erfolgt. (...) Außerdem belohnt Twitch alle Nutzer, die ein angebotenes Videospiel direkt auf Twitch erwerben, mit einer Twitch-Truhe [ab 4,99 Dollar], die zufällig ausgewählte Twitch-Inhalte, wie exklusive Emotes, Chat-Abzeichen oder Bits für Cheering beinhaltet." Weitere Details findet ihr auf dem Twitch-Blog