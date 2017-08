Twitch: Day of the Tentacle Remastered für Prime-Mitglieder - 4Players.de

Day of the Tentacle Remastered kann hier angefordert werden Die Twitch Desktop App muss installiert werden (Download) Spielebibliothek in der App aufrufen (Controller-Icon) Game Client herunterladen und das Spiel starten

Noch bis zum 9. August 2017 können Twitch-Prime-Mitglieder die Neuauflage des Adventure-Klassikers Day of the Tentacle kostenlos runterladen. Day of the Tentacle wurde im Jahr 1993 von LucasArts als Nachfolger von Ron Gilberts Adventure Maniac Mansion veröffentlicht. Unseren Test findet ihr hier : "Heute so genial wie damals: Day of the Tentacle unterstreicht in dieser hervorragenden Neuauflage dank des Humors, klasse Dialogen und fantastischer Rätsel seinen Kult-Status als eines der besten Adventures aller Zeiten!"Anleitung:Twitch Prime ist in der Amazon-Prime-Mitgliedschaft enthalten, wobei beide Accounts (Amazon und Twitch) miteinander verknüpft werden müssen. Das Unternehmen stellt Twitch Prime folgendermaßen vor: "Amazon und Twitch stellten auf der TwitchCon 2016 Twitch Prime vor, eine Reihe von neuen Amazon Prime-Vorteilen, die speziell für Gamer zusammengestellt wurden. Prime-Mitglieder erhalten einen exklusiven Mitgliederrabatt auf Neuerscheinungen physischer Videospiele auf Amazon, außerdem eine wechselnde Auswahl an kostenlosen digitalen Spielen sowie Spielinhalten auf Twitch. Dazu erleben Prime-Mitglieder Twitch ohne Zusatzkosten auf Premiumlevel. Twitch Premium beinhaltet jeden Monat ein kostenloses Kanal-Abonnement auf Twitch, werbefreies Zusehen und exklusive Chat-Emotes und -Abzeichen. Dadurch ist Twitch Prime Teil der großartigen Reihe von exklusiven Vorteilen für Amazon-Prime-Mitglieder."