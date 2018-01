Twitch wird die Overwatch League exklusiv übertragen; Rechte sollen 90 Mio. Dollar gekostet haben

Twitch wird alle künftigen Spiele der ersten und zweiten Saison der Overwatch League, die Overwatch-eSport-Liga mit in Städten beheimateten Teams, übertragen - sowohl Twitch als auch Activision Blizzard haben diese Medienpartnerschaft bestätigt.Das Live-Streaming-Portal für Videospiele (von Amazon.com) ist damit der weltweit exklusive Partner mit den alleinigen Drittanbieter-Rechten zur Live-Übertragung der regulären Overwatch-League-Saison sowie den Playoff- und Championship-Spielen - mit Streams in Englisch, Französisch und Koreanisch. Twitch streamt das erste Spiel der Eröffnungssaison der Overwatch League exklusiv und live ab Donnerstag, den 11. Januar um 1 Uhr (MEZ) unter https://overwatchleague.com/ . Laut VentureBeat hat Twitch über 90 Millionen Dollar für die Exklusivrechte bezahlt."Twitch und die Overwatch League entwickelten außerdem ein innovatives Belohnungssystem sowie weitere Programme, um Fans und die treuesten Zuschauer der Overwatch League mit einzigartigen Ingame-Gegenständen und anderen exklusiven Inhalten zu beschenken. Mehr Informationen über die besonderen Inhalte und Belohnungen sowie über Cheering mit den eigenen Overwatch League Cheermotes gibt es zu ihrer Veröffentlichung", heißt es in der Pressemitteilung."Unsere Fans lieben es unsere Inhalte auf Twitch zu verfolgen", sagt Armin Zerza, COO, Blizzard Entertainment. "Wir wollten zur Eröffnungssaison und darüber hinaus viele Zuschauer mobilisieren, weshalb diese historische und bahnbrechende Partnerschaft perfekt zu Activision Blizzard, Twitch und - das ist uns am wichtigsten - zu unserer stetig wachsenden weltweiten Fangemeinde passt.""Als weltweit erste professionelle Liga mit in Städten beheimateten Teams übt die Overwatch League ein großen Einfluss auf den Esport aus", sagt Kevin Lin, COO, Twitch. "Overwatch führt die Liste der meistgeschauten Spiele unserer Community konstant mit an. Deshalb freuen wir uns, dass wir die wegweisende Ligastruktur der Overwatch League direkt zu der großen und leidenschaftlichen Fangemeinde bringen, die sich nun nicht nur über ihre Lieblings-Spieler austauschen, sondern auch über die Verbundenheit zu ihrer Heimatstadt."Die erste Saison der Overwatch League läuft bis Juni. Die Playoffs und finalen Spiele sind für Juli geplant. Alle Spiele der Eröffnungssaison finden in der Blizzard Arena Los Angeles statt. Alle Informationen über den Spielplan und den Ticketverkauf gibt es unter: www.overwatchleague.com . Twitch übertragt alle Spiele live unter: Twitch.tv/overwatchleague (englischer Kanal), Twitch.tv/overwatchleague_kr (koreanische Kanal), und Twitch.tv/overwatchleague_fr (französischer Kanal).