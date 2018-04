"Free Games With Prime" versorgt alle Twitch-Prime-Mitglieder (auch Amazon Prime) in regelmäßigen Abständen mit einem Spiele-Paket, das mehrere Titel als kostenlose Downloadversionen enthält, die sich mit der Twitch-Desktop-App runterladen lassen. Das erste Bundle mit Superhot, Shadow Tactics und Oxenfree war vom 15. bis zum 31. März 2018 erhältlich.Nun steht das zweite Bundle bereit. Es umfasst Tales from the Borderlands, SteamWorld Dig 2, Kingsway, Tokyo 42: Complete Edition und Dubwars. Die Spiele können bis zum 30. April 2018 bei Twitch angefordert werden (auf der Twitch-Webseite bei Prime Loot).Free Games With Prime: Ab dem 1. April 2018