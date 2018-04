Twitch: Free Games With Prime im Mai: Psychonauts, Clustertruck und Titan Souls - 4Players.de

Du musst ein Amazon Prime-Mitglied sein und Twitch Prime aktiviert haben, um deinen Loot einlösen zu können. Hier erfährst du, wie du mitmachen kannst. Folge dieser Anleitung Schritt für Schritt, um dir deine kostenlosen Spiele zu holen! Twitch Prime muss über dein Amazon Prime-Konto aktiviert worden sein (verknüpfe hierzu dein Twitch-Konto mit deinem Amazon-Konto). Rufe die Website https://www.twitch.tv/ auf und melde dich mit dem Twitch-Konto an, für das Twitch Prime aktiviert wurde. Klicke auf das Kronensymbol in der rechten oberen Ecke der Seite. Scrolle zu den kostenlosen Spielen, um das Angebot einzulösen. Die Twitch Desktop App muss installiert sein, um deine Spiele aufrufen zu können.

"Free Games With Prime" versorgt alle Twitch-Prime-Mitglieder (auch die Mitglieder von Amazon Prime) in regelmäßigen Abständen mit einem Spiele-Paket, das mehrere Titel als kostenlose Downloadversionen enthält, die sich mit der Twitch-Desktop-App runterladen lassen.Im Mai-Bundle sind Psychonauts High Hell und I, Hope dabei. Die Titel werden vom 1. Mai bis zum 31. Mai 2018 zur Verfügung stehen.Das aktuelle April-Bundle umfasst Tales from the Borderlands SteamWorld Dig 2 , Kingsway, Tokyo 42 und Dubwars. Die Spiele können noch bis zum 30. April 2018 bei Twitch angefordert werden (auf der Twitch-Webseite bei Prime Loot).Anleitung zum Einlösen: