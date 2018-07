Twitch: Free Games With Prime im August: Jotun, Death Squared, Antihero und Steamworld Dig - 4Players.de

Du musst ein Amazon Prime-Mitglied sein und Twitch Prime aktiviert haben, um deinen Loot einlösen zu können. Hier erfährst du, wie du mitmachen kannst. Folge dieser Anleitung Schritt für Schritt, um dir deine kostenlosen Spiele zu holen! Twitch Prime muss über dein Amazon Prime-Konto aktiviert worden sein (verknüpfe hierzu dein Twitch-Konto mit deinem Amazon-Konto). Rufe die Website https://www.twitch.tv/ auf und melde dich mit dem Twitch-Konto an, für das Twitch Prime aktiviert wurde. Klicke auf das Kronensymbol in der rechten oberen Ecke der Seite. Scrolle zu den kostenlosen Spielen, um das Angebot einzulösen. Die Twitch Desktop App muss installiert sein, um deine Spiele aufrufen zu können.



Twitch stellt den Prime-Service folgendermaßen vor: "Twitch Prime ist ein (...) Premiumservice bei Twitch, der in der Amazon Prime-Mitgliedschaft enthalten ist. Zu den Vorzügen von Twitch Prime zählen unter anderem monatlich kostenloser Loot für verschiedene Spiele, ein kostenloses Kanalabonnement alle 30 Tage und alle Vorzüge der Prime-Mitgliedschaft. Mehr Informationen zu Twitch Prime und allen Vorteilen gibt es hier . Twitch Prime ist für alle Amazon Prime-Mitglieder in den USA, UK, Kanada, Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien, Italien und Spanien sowie Amazon Student-Mitglieder verfügbar."

Alle Twitch-Prime-Mitglieder - und damit auch die Mitglieder von Amazon Prime - werden in regelmäßigen, meist monatlichen Abständen mit einem PC-Spiele-Paket versorgt, das mehrere Titel als kostenlose Downloadversionen enthält. Die Spiele lassen sich mit der Twitch-Desktop-App runterladen.Insgesamt fünf Spiele sind in der Augustausgabe des Bundles enthalten: Jotun: Valhalla Edition zum Test ), Death Squared zum Test ), Antihero zum Test ) und das Wizardry-Trio Wizardry 6, Wizardry 7 sowie Wizardry 8. Die Spiele können bei Twitch angefordert werden (auf der Twitch-Webseite bei Prime Loot). Das Juli-Bundle drehte sich um den "Prime Day" und umfasste 19 Spiele, darunter Qube 2, Tyranny, Framed und The Red Strings Club ( wir berichteten ).Anleitung zum Einlösen: