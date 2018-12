Twitch: Jahresrückblick 2018: Fast 500.000 Streamer sind täglich live zu sehen - 4Players.de

"Ninja ist einer der erfolgreichsten Streamer auf Twitch. Er verzeichnete dieses Jahr die meisten gleichzeitig aktiven Zuschauer auf einem individuellen Kanal eines Streamers. Bei einem Fortnite-Stream im März wurde er von Rapper Drake unterstützt und konnte die Aufmerksamkeit von über 628.000 gleichzeitig aktiven Zuschauern auf sich ziehen. Nach diesem Rekord riss seine Erfolgsserie nicht ab, sodass er im April bei der Eröffnung der Las Vegas Esports Arena mehr als 667.000 gleichzeitig aktive Zuschauer verzeichnen konnte. Damit hatte er einerseits erneut seinen eigenen Rekord sowie den für die meisten gleichzeitig aktiven Zuschauer auf einem individuellen Twitch Kanal gebrochen.

Das ELEAGUE's Counter-Strike: Global Offensive Major Grand Finale verbuchte mit über eine Million Zuschauer einen Rekord für die meisten Zuschauern auf einem Kanal einer Organisation.

Im Juni brach die E3 mit über 2,9 Millionen Zuschauern gleichzeitig ihren eigenen Rekord aus dem Vorjahr von 2,5 Millionen Zuschauern für die höchste Zuschauerzahl auf Twitch.

Charity (...): Seit der Gründung 2011 wurden insgesamt über 130 Millionen US-Dollar für den guten Zweck gesammelt. Davon wurden über 40 Millionen US-Dollar in diesem Jahr generiert. Dies bedeutet ein Wachstum der Spendengelder um mehr als 30% im Vergleich zu 2017.

Zur Kommunikation auf Twitch werden häufig Emotes genutzt. Auch hier gibt es einen neuen, weltweiten Spitzenreiter, was die Häufigkeit der Benutzung angeht. 'LUL', das Emote um lautstarkes Gelächter auszudrücken, löste das bekannte Emote 'Kappa' ab, das seit 2011 das meistgenutzte Emote weltweit war. 'LUL' wurde in 2018 beinahe eine halbe Millionen mal im Chat verwendet. Nach 'LUL' und 'Kappa' ist 'PogChamp' (welches dazu verwendet wird, um Erstaunen auszudrücken) das am meist benutzte Emote.

Das Streaming-Portal Twitch blickt auf ein "erfolgreiches" Jahr 2018 zurück. Die Umsätze der Partner- und Affiliate-Streamer stiegen von 2017 bis 2018 um mehr als 86 Prozent, darunter waren über 248.000 Streamer, die den Status eines Affiliates erhielten und rund 7.800 Streamer, die zu Partnern wurden. Affiliates können Einnahmen auf Twitch generieren (durch Abonnements von ihren Zuschauern). Twitch-Partner sind die nächst höhere Stufe dieses Partnerprogramms ( Details ).2017 gab es monatlich rund zwei Millionen Streamer. Im Jahr 2018 stieg diese Zahl auf mehr als drei Millionen Streamer an. Mittlerweile sind fast 500.000 Streamer täglich live zu sehen. Zu jedem Zeitpunkt sind durchschnittlich über eine Millionen Personen auf Twitch online. 2018 schaute die Community insgesamt über 434 Milliarden Minuten an Inhalten auf Twitch.Die Top 10 der Neuerscheinungen auf Twitch in 2018 (basierend auf geschauten Minuten) waren: Call of Duty: Black Ops 4, Monster Hunter World, Sea of Thieves, FIFA 19, Red Dead Redemption 2, God of War, Realm Royale, Dragon Ball FighterZ, Far Cry 5 und Detroit: Become Human.Kate Jhaveri, Chief Marketing Officer, bei Twitch: "Es ist unsere Aufgabe, jeden aus der Community bestmöglich zu unterstützen, um den einzigartigen und interaktiven Unterhaltungswert zu schaffen, der Twitch so besonders macht. In 2019 planen wir noch mehr Tools und Funktionen, um den Erfolg und das Wachstum der Community voranzutreiben."Weitere Daten und Zahlen von Twitch: