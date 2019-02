Twitch: Overwatch League All-Access Pass für die Saison 2019 - 4Players.de

Twitch sowie Blizzard Entertainment haben den Overwatch League All-Access Pass für die Saison 2019 angekündigt. Der All-Access Pass kostet 14,99 Dollar und ist bis zum 31. Dezember 2019 gültig. Twitch Emotes, Abzeichen und Ingame-Inhalte bleiben danach erhalten."Für alle Fans von Overwatch (...) beinhaltet der All-Access Pass 2019 ein erweitertes Kommandozentrum mit umfangreichen Optionen - einschließlich der Möglichkeit den Stream aus der Ego-Perspektive des Charakters eines jeden Profi-Spielers der Overwatch League zu erleben. Ebenfalls im All-Access Pass inbegriffen sind 200 Overwatch League Ligamarken (...), werbefreie Streams und ein Rabatt auf Overwatch League Merchandise-Artikel. Der All-Access Pass ermöglicht außerdem die Teilnahme an den Overwatch League Herausforderungen für Zuschauer mit zahlreichen Belohnungen und Preisen", schreibt Twitch. Mit 100 Ligamarken können sich Passbesitzer einen gewünschten Team-Skin in den Heim- als auch den Auswärtsfarben kaufen. Weitere Details findet ihr hier "Für den Overwatch League All-Access Pass 2019 arbeiten wir eng mit Blizzard zusammen, um das ultimative Fan-Erlebnis auf Grundlage des Community-Feedbacks der letzten Saison zu liefern", sagt Matt McCloskey, VP Commerce von Twitch. "Die größte Herausforderung bestand darin, die gesamte Overwatch League für die Zuschauer komfortabler zu gestalten. Deshalb haben wir das Kommandozentrum überarbeitet, um das Zuschauer-Erlebnis zu verbessern. So können Fans nun jederzeit aus verschiedenen Blickwinkeln wählen, darunter auch die Ego-Perspektive der Profispieler. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von voreingestellten Perspektiven, wie beispielsweise eine Gesamtübersicht der Maps. Diese Vielseitigkeit ist nicht nur wegweisend für die Overwatch League, sie wird die Art und Weise verändern, wie Menschen Esport in den kommenden Jahren sehen wollen.""Die Overwatch League wird 2019 noch größer und besser, ebenso wie der Overwatch League Twitch All-Access Pass", sagt Overwatch League Commissioner Nate Nanzer. "Die Community hat uns letztes Jahr großartiges Feedback gegeben. Ich freue mich besonders, dass Besitzer des All-Access Passes mit dem neuen Kommandozentrum nun die Streams so verfolgen können, wie sie es bevorzugen. Der Overwatch League All-Access Pass ist vollgepackt mit vielen neuen Funktionen, die Fans auf der ganzen Welt einfach lieben werden."