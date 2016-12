SteamWorld Heist: Neues SteamWorld-Spiel in Entwicklung - 4Players.de

Image & Form arbeitet an einem weiteren Titel im SteamWorld-Universum, dies gaben die Entwickler in der 22. Ausgabe von The Engine Room bekannt. Das besagte Spiel soll auf der PAX East im März 2017 vorgestellt. Erste Spekulationen besagen, dass es auch für Nintendo Switch erscheinen könnte. Bisher hat das schwedische Studio sowohl SteamWorld Dig als auch SteamWorld Heist veröffentlicht.