Nintendo NX: Gerüchte: Produktion läuft langsam an; Ubisoft-Chef bezeichnet die Konsole als "ansprechendes, fantastisches und leicht zu bedienendes Gerät" - 4Players.de

TheSoulcollector schrieb am 26.09.2016 um 23:19 Uhr

Naja mal so als Beispiel. NX ist ein Gerät mit einer Bildschirmeinheit und zwei Controllerteilen sowie dieser ominösen Docking Station. Die Controller bleiben gleich aber nach 3 Jahren gibt es eine neue Bildschirmeinheit mit einem etwas schnelleren Prozessor, GPU oder was auch immer. Es ist dann schon billiger nur dieses eine Teil neu zu bauen als alle Geräte zusammen. Und für den Kunden ist es sicher auch etwas billiger nur ein Moduluograde zu kaufen als nochmal das Komplette Set kaufen zu müssen.

Gleiches bei der Docking Station. Vielleicht hat die die Technik um die NX Spiele von 720p am Handheld auf 1080p hochzuskalieren wenn man am TV zockt. Zu Anfang vielleicht nur mit 30fps. Nach 2 Jahren dann ein Update für 60fps.