Nintendo NX: Geschäftsführer der Pokémon Company erwähnt vermeintliches Hybrid-Design der kommenden Hardware - 4Players.de

Der Geschäftsführer der Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, hat gegenüber The Wall Street Journal über Nintendos kommende Hardware gesprochen und dabei Informationen preisgegeben, die vielleicht noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, wie MCV aufgefallen ist. So sagte Ishihara: "Die NX soll das Konzept dessen verändern, was es bedeutet eine Konsole oder ein Handheld zu sein." Damit scheint er Annahmen zu bestätigen, denen zufolge es sich bei Nintendos für Anfang nächsten Jahres erwartete Hardware um ein Gerät handelt, das sowohl tragbar als auch stationär einsetzbar ist.Erst vor wenigen Tagen war die Rede davon, dass es sich bei Nintendo NX um ein dreiteiliges System bestehend aus Handheld, Docking-Station und einem Performance-Modul handelt (wir berichteten ). Letzteres solle dabei dafür sorgen, dass die Hardware im stationären Zustand eine stärkere Leistung liefert und damit bessere Grafik darstellen könne. Es gebe sogar die Möglichkeit, dass später leistungsstärkere Performance-Module erscheinen werden.MCV hebt weiterhin einen Artikel auf GameSpot hervor, in dem Ubisofts CEO Yves Guillemot mit den folgenden Worten zitiert wird: "Die neue Nintendo-Konsole ist ein fantastisches Gerät. Es steht für eine ganz neue Herangehensweise. [...] Wir lieben es."Guillmot habe während der gleichen Präsentation zudem sein Interesse bekundet, auch auf Nintendo NX Experimente zu wagen, anstatt bekannte Serien einfach umzusetzen. Sei eine Hardware erst einmal installiert, würden Spieler etablierte Konzepte bevorzugen - mit dem Start eines neuen Geräts würden sie sich allerdings eher auf etwas Neues einlassen. "Das gibt uns die Möglichkeit, eine Marke, an der wir zuvor gearbeitet haben, komplett umzukrempeln, oder komplett neue Erlebnisse und Marken zu erschaffen", so der Kopf des Publishers.Die Vorstellung der Nintendo NX hat der Konsolenbauer für Ende dieses Jahres angekündigt.