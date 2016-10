Nintendo NX: Gerüchte: Bundle wird 399,99 Dollar kosten; Mario-Spiel in den Startlöchern; 1080p mit 60fps angepeilt - 4Players.de

Der Chris schrieb am 09.10.2016 um 15:15 Uhr

Also der Preis fällt mir doch arg schwer zu glauben. Da müssten in dem 399er Bundle aber echt tolle Sachen drin sein, damit Nintendo diesen Preis fährt. Das wär meines Wissens der höchste Preis den Nintendo je für eine Konsole aufgerufen hat. GameCube, Wii und selbst WiiU waren zum Start deutlich günstiger und immer so im Rahmen von 250. Die WiiU war eher bei 300 im Premium Bundle wenn ich mich recht entsinne und das war auch schon nicht gerade ein Preis der die Leute zum Kauf gezwungen hätte.

Und auch der Spruch "Interact with your game on the go" scheint mir eher das Zeug zu einem untergeordneten Motto zu haben. Das "interact" klingt sehr formal und nüchtern, auch wenn es das Konzept evtl auf den Punkt bringt, kann ich mir nicht vorstellen, dass man damit die Leute begeistert...informiert vielleicht, aber nicht begeistert.

Was ich außerdem stark hoffe ist, dass sie wenn es wirklich unbedingt Bundles sein müssen, diese sinnvoll wählen würden. Ich fände es beispielsweise massiv hirnverbrannt eine Hybrid-Konsole zu konzipieren und dann die Hardware für stationäre Nutzung nur in einem Premium Bundle beizulegen. Das würde das Konzept extrem untergraben vor allem wenn dann die Preisdifferenz mit 100 USD auch nicht unergeblich ist.

Grundsätzlich hoffe ich, dass sie das mit den Bundles sein lassen (zumindest mit künstlich beschnittenen Bundles) und die Preisgrenze von 300?/$ nicht reißen. Die Bundles haben der WiiU auch schon nicht geholfen und ich bin mir ziemlich sicher dass sie im Fall der NX auch nichts zur Sache tun mal unabhängig davon was NX jetzt am Ende wirklich werden soll. Ich glaube die wenigsten wollen für 300? eine 3/4 vollständige Hardware kaufen. Die WiiU Basic war auch schon relativ lächerlich und hat ihre Bewandtnis erst gefunden als sie zwischenzeitlich mal zu echten Knallerpreisen von deutlich unter 200? verkauft wurde.

Aber wie gesagt, ich habe auf jeden Fall so meine Zweifel ob des Wahrheitsgehalts dieser...