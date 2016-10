Nintendo NX: Erster NX-Trailer angekündigt: Nintendo will heute Licht ins Dunkel bringen; Trailer ab 16 Uhr - 4Players.de

schrieb am 20.10.2016 um 10:12 Uhr

Eliteknight hat geschrieben: Red Dead R2 wurde Exclusiv für PS4 und X1 angekündigt...da steht kein Wort von NX...

Das alte Spiel wird sich wiederholen - die einzigen Third Partys, die bisher überhaupt Interesse an NX gezeigt haben, sind ein paar Japaner und Ubisoft. Das 3DS und damit der ganze Handheld-Markt schwächelt zunehmend und Nintendo baut eine technisch schon wieder veraltete Heimkonsole mit Handheld-Funktion. Habe seit dem N64 jede Nintendo-Konsole (abgesehen vom Virtual Boy) gehabt aber mir fehlt inzwischen der Glaube dass die den Karren wirklich aus dem Dreck ziehen können.Spiele sind inzwischen Events, siehe RDR2. Und gerade an diesen großen Titeln, die wichtig sind um Aufmerksamkeit auf das Gerät zu ziehen, nimmt Nintendo gar nicht mehr teil. Und wenn der Trailer von Mario eröffnet wird, wissen wir auch gleich, dass Nintendo endgültig den Anschluss verloren hat.