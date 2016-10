Nintendo Switch: Nintendo hat die Katze aus dem Sack gelassen; Hybrid-System aus stationärer TV-Konsole und Handheld bestätigt; viele Hersteller wieder mit an Bord; Termin: März 2017 - 4Players.de

Heute hat Nintendo endlich die Katze aus dem Sack gelassen und die nächste Konsole (Codename NX) mithilfe eines dreieinhalb Minuten langen Trailers vorgestellt. Sie wird nicht NX heißen, sondern den Titel "Nintendo Switch" tragen. Wie viele Gerüchte der vergangenen Wochen und Monaten besagten, ist das anstehende Gerät ein Hybrid-System aus stationärer TV-Konsole und einem Handheld. Informationen zur Hardware-Ausstattung und der Leistung der Konsole hat Nintendo nicht verraten, abgesehen davon, dass Speicherkarten als Medium verwendet werden. Das Gerät soll im März 2017 weltweit veröffentlicht werden.Im Gegensatz zur Wii U konnte sich die Unterstützung vieler Dritthersteller (Third-Party) sichern, u. a. Activision, Bethesda, Capcom, Electronic Arts, From Software, Koei Tecmo, Konami, Platinum Games, SEGA, Take-Two Interactive, Ubisoft und Warner Bros. werden genannt. Im folgenden Video sind darüber hinaus Szenen aus folgenden Spielen zu sehen: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Elder Scrolls 5: Skyrim (wahrscheinlich Special Edition), Mario Kart 8, NBA 2K17, ein neues 3D-Mario und Splatoon.