Nintendo Switch: Gerüchte: Touch-Funktion, Displaygröße, Leistungsschub durch Docking-Station und Akku-Laufzeit (Handheld) maximal drei Stunden - 4Players.de

Im Trailer zur Ankündigung der Switch-Konsole von Nintendo waren kurz amiibos zu sehen und anhand dieser Figuren hat Dualshockers die Größendimensionen der Switch-Konsole berechnet, wobei die Angaben natürlich nicht exakt sind, aber eine Tendenz widerspiegeln. Demnach soll die Bildschirmdiagonale des Handhelds ungefähr 15,5 cm betragen, was zu den bisherigen Gerüchten (6,2 Zoll; ca. 15,7 cm) passt. Bringt man die beiden Joy-Con-Controller links und rechts an den Handheld an, dürfte die Breite ungefähr 23,1 cm sein (Höhe 10,2 cm). Das tragbare System ist demnach etwas kleiner als das Wii-U-Gamepad (13,5 cm x 25,9 cm), aber größer als das PCH-2000-Modell der PS Vita (8,5 x 18,4 cm) oder ein geschlossener New Nintendo 3DS (9,4 cm x 16 cm). Laura Kate Dale , die sich schon in der Vergangenheit als zuverlässige Quelle für "NX-Gerüchte" erwiesen hatte, äußerte sich zudem zur Touch-Funktion, einem möglichen Performance-Schub durch die Docking-Station und die Akku-Laufzeit. So hätte ihre Quelle bei Nintendo verraten, dass der Handheld-Bildschirm über eine Touch-Funktion verfügen wird. Diese Funktion soll jedoch bei den wenigsten Spielen relevant sein. Alle Switch-Spiele seien auch ohne Touch-Nutzung spielbar. Darüber hinaus soll der Handheld, der von Nintendo als das zentrale Element der Konsole bezeichnet wird, in der Docking-Station leistungsfähiger als im mobilen Zustand sein soll. Ihre Quellen bei Nintendo, Ubisoft und der Herstellung hätten übereinstimmend gesagt, dass die Spiele besser bzw. leichter laufen würden, wenn der Handheld in der Docking-Station sei - im Vergleich zum mobilen Betrieb. Die Laufzeit des Handheld-Akkus wurde als "mittelmäßig" von der Quelle bei Nintendo beschrieben. Der Insider von Ubisoft sprach hingegen von maximal drei Stunden.Letztes aktuelles Video: Ankündigung