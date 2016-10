Nintendo Switch: Gerüchte: Handheld-Bildschirm ist 6,2 Zoll groß (720p) und bietet eine Multi-Touch-Oberfläche - 4Players.de

Der Bildschirm des Nintendo-Switch-Handhelds wird 6,2 Zoll (15,75cm) groß sein und über eine Multi-Touch-Oberfläche verfügen. Die Auflösung wird 720p betragen. Diese Details will Eurogamer aus zuverlässigen Quellen erfahren haben - eine dieser Quellen hatte bereits im Juli das grundlegende Konzept mit abnehmbaren Controllern verraten. Falls diese Informationen korrekt sind, ist dies die erste Konsole aus dem Hause Nintendo mit einem Multi-Touch-Bildschirm. Sowohl der 3DS als auch das Wii-U-Gamepad verfügten über resistive Touchscreens (auf Widerstand basierend), die jeweils nur an einem Punkt betätigt werden konnte. Der Switch-Screen soll bis zu zehn Punkte gleichzeitig erfassen können. Ähnlich äußerte sich auch Teut Weidemann - basierend auf eigenen Quellen - im Auf-ein-Bier-Podcast . Laura Kate Dale sprach vor einigen Tagen ebenfalls davon ( wir berichteten ). Da die Touch-Funktion des Bildschirms in der Docking-Station (beim TV-Betrieb) logischerweise nicht verwendet werden kann, wird einerseits darüber spekuliert, dass diese Funktion in den wenigsten Spielen relevant sein dürfte. Andererseits scheint im rechten Joy-Con-Controller ein Infrarot-Sensor verbaut zu sein. Dieser könnte in Zusammenspiel mit der Docking-Station eine grundlegende "Touch-Funktion" durch Zeigen auf den Fernseh-Bildschirm gewährleisten.Nintendo jedenfalls will am 13. Januar 2017 weitere Details zur Konsole bekanntgeben Letztes aktuelles Video: Ankündigung