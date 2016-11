Nintendo Switch: Gerüchte: Preise aus Großbritannien und Kanada, Super Mario Galaxy 3 und Super Mario Sunshine HD - 4Players.de

Die britische Einzelhandelskette GAME wurde über den Großhandelspreis der Nintendo-Switch-Konsole für Einzelhändler informiert und basierend darauf wurde die eigene Preisgestaltung festgelegt, jedenfalls laut einer glaubwürdigen Insider-Quelle von Laura Kate Dale ( Lets Play Videogames ). Demnach soll die Basisvariante für 199 Pfund angeboten werden, was etwa 230 Euro entspricht. Außerdem soll eine weitere Switch-Version erhältlich sein, die mehr internen Speicher und ein Spiel umfassen wird. Diese Variante soll 249 Pfund kosten (ca. 290 Euro). Ein Nintendo Switch Pro Controller soll 39 Pfund kosten (ca. 45 Euro). Allerdings weist Dale darauf hin, dass die Preise nicht unbedingt der unverbindlichen Preisempfehlung von Nintendo entsprechen müssen, da solche eine Empfehlung für Konsolen in Großbritannien nicht gegeben werden darf. Laut den Insider-Informationen sollen die internationalen Preise der Konsole vergleichbar sein. Für den US-Markt sind 249 Dollar und 299 Dollar im Gespräch. Passend dazu ist bei Toys'R'Us in Kanada eine Produktseite aufgetaucht. Dort wird die Konsole für 329 kanadische Dollar (ca. 243 Dollar) angeboten.Weitere Gerüchte gibt es zu den Switch-Titeln. So waren auf der IMDB-Seite von Charles Martinet (Synchronsprecher von Mario und Luigi) sowohl Super Mario Sunshine HD als auch Super Mario Galaxy 3 aufgeführt . Mittlerweile sind die Einträge wieder entfernt worden.Letztes aktuelles Video: Ankündigung