Nintendo Switch: Gerüchte: Skyrim Special Edition, erweiterte Splatoon-Version und "3D-Mario" zum Verkaufsstart der Konsole - 4Players.de

Die Gerüchtewelle über Nintendo Switch und die möglichen Starttitel reißt nicht ab. Neben den Meldungen über " Mario Kart Switch " und The Legend of Zelda: Breath of the Wild berichtet Let's Play Video Games auch über Skyrim , "Mario Switch" und "Splatoon Switch". Demnach wird die teurere Bundle-Version der Konsole ( wir berichteten ) mit einer neuen Version von Splatoon ausgeliefert. In dieser Version wird es auch Eins-gegen-Eins-Gefechte (auf separaten Switch-Konsolen) geben. Diese Partien sollen auf einer speziellen Karte ausgetragen werden. In der Mitte einer Partie soll man die Waffen wechseln können. Nintendo hofft auf kürzere Multiplayer-Matches, die auf einem Handheld gut funktionieren könnten. Neue Einzelspieler-Inhalte und (kostenlose) Downloadinhalte seien ebenfalls geplant.Die von Bethesda bisher nicht offiziell bestätigte Switch-Version von The Elder Scrolls 5: Skyrim soll zum Verkaufsstart der Konsole zur Verfügung stehen. Die Umsetzung soll auf der jüngsten Special Edition basieren und ebenfalls Mod-Unterstützung bieten. Letztere wird aber erst später hinzugefügt.Ein weiterer "Switch-Launch-Titel" soll das neue 3D-Mario-Spiel sein, das im Switch-Trailer zu sehen war. Das Jump-&-Run soll einen "3D-Open-World-Hub" ähnlich wie bei Mario 64 oder Super Mario Galaxy bieten. In diesem Hub wird man unterschiedliche Welten auswählen können, in denen man jeweils bestimmte Aufgaben erfüllen muss. Damit soll sich das Spiel von der Linearität der Stages von Super Mario 3D World und Co. abgrenzen. Der Multiplayer-Modus soll eine Co-Op-Version des Hauptspiels für zwei Spieler sein. Beide Spieler können die Aufgaben gemeinsam erledigen, dürfen sich aber nicht zu weit voneinander entfernen. Am Ende des Levels wird dann aufgelistet, welcher Spieler für wie viel "Fortschritt" verantwortlich war. Im Januar 2017 sollen Medienvertreter es bereits anspielen dürfen.Letztes aktuelles Video: Ankuendigung