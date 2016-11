Nintendo Switch: Gerüchte: Welche Spiele werden zum Verkaufsstart und darüber hinaus erscheinen? Umsetzungen von Xenoblade Chronicles X und Super Mario Maker? - 4Players.de

Pokémon Stars (zwischen Sommer und Herbst 2017; Umsetzung von Pokémon Sonne & Mond)

Pikmin 4 (soll aber nur "Pikmin" heißen und als Reboot fungieren; Herbst 2017)

Beyond Good & Evil 2 (Mischung aus Nachfolger und Reboot; exklusiv für Switch)

For folk who have been asking, this is my best attempt to lay out Nintendo Switch Software support as I understand it. pic.twitter.com/jFZbrMWHip — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 20. November 2016

That is based on the info I've got. Some of it is single sourced but that's how I expect things to go currently. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 20. November 2016

Some of this info differs from what other Nintnendo Switch leakers have heard, but this is the picture I'm working from currently. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 20. November 2016

Xenoblade X I only have a single source but that's where I hear it fits. Zelda demo is also only single sourced. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 20. November 2016

Welche Spiele für Nintendo Switch zum Verkaufsstart der Konsole und in den Monaten darüber hinaus veröffentlicht werden könnten, hat Laura Kate Dale basierend auf ihren Insider-Quellen zusammengefasst. Die folgende Liste ist nicht das vollständige Launch-Lineup von Nintendo Switch, sondern umfasst nur die Titel, über die sie Informationen von ihren Quellen bei Nintendo, Ubisoft und Co. erhalten hat. Nintendo Switch soll laut ihrem Informationsstand am 17. März 2017 in der PAL-Region - also auch in Deutschland - erscheinen. Die Konsole soll nicht weltweit am gleichen Tag erhältlich sein, aber in der gleichen Woche. Gerüchte über den Preis und die Bundles findet ihr hier Spiele zum Verkaufsstart:In den ersten sechs Monaten nach dem Verkaufsstart:20172018Letztes aktuelles Video: Ankündigung