Nintendo Switch: Zuspruch von Take-Two und Electronic Arts - 4Players.de

Take-Two-Präsident Karl Slatoff äußerte sich auf der dieswöchigen Credit-Suisse-Konferenz über Technologie, Medien und Telekommunikation in Phoenix sehr positiv über Nintendos neue Konsole, wie Gamespot berichtet . Man sei beim Rockstar- und 2K-Mutterkonzern von der Switch fasziniert und begeistert. Zudem finde er es fantastisch, wie sich Nintendo um Third-Party-Entwickler bemühe. Bei Take-Two sei man jedenfalls sehr optimistisch, was Nintendo Switch anbelange und freue sich auf die zukünftige Zusammenarbeit.Selbst bei Electronic Arts bewegt man sich wieder verstärkt auf Nintendo zu. So zeigte sich auch Peter Moore in Phoenix voller Lobes für Nintendo und bezeichnete sie als sehr wichtigen Partner mit erstklassigen Marken und Entwicklerstudios, wie DualShockers meldet . Details über diese Partnerschaft wurden bisher nicht genannt, es befinde sich aber auf jeden Fall ein großer Titel ("a major game") in Produktion, wie Moore bekräftigte.