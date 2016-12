Nintendo Switch: Gerücht: Mögliche Umsetzung von Dark Souls 3; Dark-Souls-Trilogie im Hinterkopf - 4Players.de

Neues aus den Tiefen der Gerüchteküche von Let's Play Video Games : Laura Kate Dale will von einer Insider-Quelle erfahren haben, dass ein kleines Team bei From Software an der Umsetzung von Dark Souls 3 für Nintendo Switch arbeiten soll. Das Action-Rollenspiel soll bereits auf der Konsole laufen. Auch mit der Performance seien die Entwickler zufrieden.Allerdings würden die Verantwortlichen von From Software bzw. Bandai Namco Entertainment zunächst den Verkaufsstart und die Verkaufszahlen der kommenden Nintendo-Konsole abwarten und dann entscheiden, ob das Spiel für Switch das "Grüne Licht" erhalten wird oder nicht. Der Plan soll so aussehen, dass die "Complete Version" von Dark Souls 3 (mit beiden Download-Erweiterungen) zeitgleich für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinen wird, sofern Nintendo Switch als Plattform in Betracht gezogen wird. Intern wird wohl auch darüber nachgedacht, ob es aus finanzieller Perspektive sinnvoll sein könnte, die vollständige Dark-Souls-Trilogie für Switch umzusetzen. From Software wurde von Nintendo bereits als ein Third-Party-Entwickler für Nintendo Switch benannt.Letztes aktuelles Video: Ankündigung