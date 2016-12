Nintendo Switch: Wurde bei der "Tonight Show" (Jimmy Fallon) mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild präsentiert - 4Players.de

Bei der "Tonight Show" stellte Reggie Fils-Aimé (Chef von Nintendo of America) nicht nur Super Mario Run vor, sondern "überraschte" auch Moderator Jimmy Fallon mit einer Live-Präsentation der anstehenden Konsole Nintendo Switch (zu sehen ab 4:55 Min.). Gespielt wurde The Legend of Zelda: Breath of the Wild - sowohl auf dem großen Bildschirm als auch auf dem Switch-Handheld. Fils-Aimé bestätigte erneut, dass die Konsole im März 2017 an den Start gehen wird. Am 13. Januar 2017 soll die Konsole ausführlich vorgestellt werden.