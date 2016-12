Nintendo Switch: Weitere Gerüchte zur Leistungssteigerung durch die Docking-Station - 4Players.de

Report: Nintendo Switch Dock Increases Performance, Not Via Extra Hardware pic.twitter.com/5MDEnnTc2R — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 6. Dezember 2016

Laura Dale von Let's Play Video Games hat sich mit neuen Gerüchten zur Leistungsverbesserung des Switch-Handhelds ( wir berichteten ) durch die Docking-Station zu Wort gemeldet. Ihre Informationen will sie von einem Insider erhalten haben, der bei der Planung des Nintendo-Presse-Events am 13. Januar 2017 beteiligt sei. Demnach soll die Docking-Station die Switch-Performance tatsächlich steigern, aber nicht durch zusätzliche Rechenleistung. Wenn das Handheld-System (Herzstück der Konsole) über USB-C mit der Docking-Station verbunden wird, sollen alle Systemkomponenten mit höherer Taktrate bzw. Geschwindigkeit laufen, schreibt Dale. Spekulation: Der Handheld läuft im mobilen Modus nicht mit maximaler CPU/GPU-Leistung, um Energie/Akku zu sparen. Die Leistungssteigerung beim Betrieb in der Docking-Station könnte also mit der besseren Energieversorgung zusammenhängen.Sowohl die Stromversorgung als auch die Video-Übertragung sollen über USB-C gewährleistet werden. Die Schnittstelle ist im jüngsten Video ( Tonight Show ) an der Switch-Unterseite erkennbar . Steckt man den Handheld in die Docking-Station, wird ebenfalls ein zusätzlicher Lüfter an der Rückseite der Station aktiviert. Ein Spalt zwischen Handheld und Docking-Station soll zudem die Kühlung durch die System-Lüfter erleichtern. Die Docking-Station soll "einfach und kostengünstig" zu produzieren sein. Nintendo verfolgt laut Dale damit die Absicht, dass man weitere Docking-Stationen für mehrere Fernseher im Haus kaufen könnte.Letztes aktuelles Video: Ankuendigung