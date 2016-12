Nintendo Switch: Gerüchte: Basiert auf der Maxwell-Architektur von NVIDIA und nicht auf Pascal; weniger Leistung als die PlayStation 4 - 4Players.de

Zwei Insider-Quellen wollen gegenüber Venture Beat bestätigt haben, dass Nintendo Switch auf der Maxwell-GPU-Architektur (20nm Fertigungsprozess) von NVIDIA und nicht auf der Pascal-Architektur (16nm Fertigungsprozess) basieren wird. Da Nintendo den Nachfolger der Wii U möglichst schnell auf den Markt bringen wollte, blieb - allem Anschein nach - keine Zeit mehr, um das Hybrid-System auf die neue Chip-Architektur umzustellen - was ohnehin ein schwierigeres Unterfangen gewesen wäre, weil die Pascal-Chips recht groß sind und viel Kühlung erfordern würden.Bei Venture Beat wird davon ausgegangen, dass die Leistung der Konsole bei mehr als 1 TFLOP liegen wird - zum Vergleich: Project Scorpio (6 TFLOPS), PS4 Pro (4,2 TFLOPS), PS4 (1,8 TFLOPS) und Xbox One (1.3 TFLOPS). Auch die Speicher-Bandbreite soll geringer als bei der PS4 ausfallen. Laut Bericht soll man nicht erwarten, dass der "Custom-Maxwell-Tegra-Prozessor" eine vergleichbare Grafik wie "High-End-Spiele auf der PS4" ermöglichen wird.Wenn sich der Switch-Handheld in der Docking-Station befindet, ist der Prozessor höher getaktet als im tragbaren Modus - hierzu gab es bereits in der Vergangenheit viele Gerüchte . Im Handheld-Modus sollen die Spiele in 720p laufen (6,2 Zoll Bildschirmdiagonale). Allerdings sollen die Spiele flüssiger laufen, wenn die Auflösung nativ auf 540p (wie bei der PS Vita) gesetzt und die Grafik danach auf 720p hochskaliert wird.Letztes aktuelles Video: Ankündigung