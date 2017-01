Nintendo Switch: Details zur anstehenden Präsentation der Konsole - 4Players.de

Die #NintendoSwitch Präsentation 2017 wird am 13.01. ab 5 Uhr früh live aus Tokio übertragen.



â–º https://t.co/zT3aM5s3ea pic.twitter.com/oqsMDi9u4A — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) 5. Januar 2017

Join us at 9:30AM EST on 1/13 for Treehouse Live and an in-depth look at upcoming games featured in the Nintendo Switch Presentation. pic.twitter.com/0OMGtCJLW9 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 5. Januar 2017

Ende der nächsten Woche wird Nintendo die Switch-Konsole (endlich) ausführlich vorstellen und zu der großen Präsentation hat das Unternehmen nun weitere Details veröffentlicht. Das Switch-Event findet in Tokyo statt und wird am kommenden Freitag (13. Januar 2017 um 05:00 Uhr) live auf der deutschen Switch-Webseite oder der japanischen Switch-Webseite übertragen. Der Livestream wird auf Japanisch mit englischem Voice-over erfolgen. Ein Video der Präsentation mit deutschen Untertiteln soll am Freitag "gegen Mittag" zur Verfügung stehen. Tatsumi Kimishima (Präsident von Nintendo) wird u. a. durch die Veranstaltung führen. Nintendo of America wird am Freitag zudem eine "Treehouse-Live-Ausgabe" rund um die Hybrid-Konsole ausstrahlen (ab 15:30 Uhr).Derweil ist die Nintendo-Switch-Konsole beim britischen Online-Händler GameSeek im Produktkatalog aufgetaucht. Die Konsole soll am 17. März 2017 erscheinen. Der Preis beträgt 198,50 Pfund (ca. 231 Euro).Letztes aktuelles Video: Ankündigung