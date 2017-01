Nintendo Switch: Mögliches Spiele-Lineup für Nintendos kommende Konsole durchgesickert; "Super Mario Frost Land" startet demnach erst nach dem Launch - 4Players.de

An diesem Freitag um fünf Uhr morgens deutscher Zeit wird Nintendo endlich die Switch-Konsole ausführlich vorstellen ( mehr dazu hier ). IGN Frankreich ist offenbar schon vorher auf ein vorzeitig ins Netz entfleuchtes Foto des Switch-Lineups gestoßen, das für "interne Zwecke" gedacht war, und hat es auf Twitter gepostet. Da es sich bislang um ein Gerücht handelt, sind die Infos natürlich mit Vorsicht zu genießen. Laut Xboxdynasty.de ist das Bild mittlerweile wieder verschwunden, das Magazin veröffentlichte aber sicherheitshalber eine Kopie davon. Zu sehen ist eine Auflistung kommender Switch-Titel mit entsprechenden Daten. Darunter befindet sich z.B. "Super Mario Frost Land", bei dem es sich um den finalen Namen für das geplante 3D-Jump-n-Run handeln könnte (oder nur eine Episode davon in winterlichen Levels?). Als Termin für Marios Abenteuer wird das zweite Quartal genannt, was gegen einen Release zum Konsolenstart sprechen würde.Des weiteren ist dem Dokument nach am 24. März 2017 (also kurz nach dem Konsolenstart am 17. März) der Titel Assassin’s Creed: Egypt geplant. Möglicherweise handelt es sich um eine Version von Assassin’s Creed: Chronicles, für das bereits die Schauplätze Indien Russland und China vorgestellt wurden. Unklar ist, ob der ägyptische Ableger Switch-exklusiv werden könnte. Auch bereits bekannte Titel wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowie Ubisofts Rollenspiel Super Mario RPG: Rabbid's Invasion werden aufgelistet.Letztes aktuelles Video: Ankuendigung