Nintendo Switch: Morgen wird die Konsole ausführlich vorgestellt; Gerüchte und Spekulationen über Hard- und Software im Überblick - 4Players.de

Chibiterasu schrieb am 12.01.2017 um 16:05 Uhr

Ich bin mir zwar auch nicht sicher wie lange sich Nintendo bei einem Flop noch denkt "probieren wir es mit einem weiteren eigenen Gerät und Exklusivspielen" aber ganz einfach weil sie halt weiterhin viel Geld machen wollen/müssen (an der Börse) - und nicht weil sie so schnell wegen mangelnder Reserven dazu genötigt wären Multiplatt zu gehen.

SEGA hat ja auch mehrere Flops in Folge ausgehalten bevor es sie zerlegt hat und die sind nicht mit Nintendo zu vergleichen.

Naja, wer sich wünscht dass Nintendo ihr Konsolengeschäft aufgibt ist in meinen Augen aber eh nicht ganz sauber.

Diese Zusammenfassungs-News nervt echt ein wenig.

Es gibt viel interessantere News und Gerüchte aus letzter Zeit (auch mit neuen Spielen), die man bringen könnte, wenn man Gerüchte bringen will - aber diese aufgewärmten Infos hätte man sich auch sparen können, wenn in 12 Stunden die offiziellen Infos kommen...