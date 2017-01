Nintendo Switch: Überblick über die vorgestellten Spiele - 4Players.de

Skabus hat geschrieben:

Nightfire123456 hat geschrieben: Ach auf der Wii gab es schon einige gute Titel die das Steuerungskonzept grandios Umsetzten. Aber die musste man unter den Tonnen von Müll der für die Wii erschienen ist erstmal finden.

Dann nenn doch mal was. Ich such immernoch Spiele für die Wii. Hab zuletzt "Little Kings Story" gekauft. Das ist ziemlich gut, hätte aber z.B. auf der Gamecube genauso gut funktioniert.Wie gesagt: Die einzigen Spiele die mich im Bezug auf den Motion-Controller überzeugt haben waren "Wii Sports" das ich zum Release bestimmt 3 Wochen durchgängig gespielt hab und halt "Zelda Twilight Princess", welches den Controller sehr vorbildlich und spannend intergriert hat. Da war ich damals ja noch richtig euphorisch, weil ich gehofft hatte, dass viele Spiele diese Ideen aufgreifen und sie sinnvoll mit ihren eigenen Spielekonzepten verbinden, aber daraus wurde ja leider nicht wirklich was.