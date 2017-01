Nintendo Switch: Termin, Preis, Ausstattung, Akku-Laufzeit, Bildschirmgröße, Online-Service, Smart App und mehr - 4Players.de

Twan hat geschrieben:

Cheraa hat geschrieben:

Bei der Switch ist es lediglich Zelda, ein WiiU Spiel.

Bezüglich Skyrim kann man sogar nur hoffen, es erscheint später. Denn zum Release würde es ein reiner Ladenhüter neben Zelda werden und der Support seitens Bethesda endet bevor er überhaupt richtig gestartet ist.

Also, die letzten Zeldas, die ich gespielt habe, waren keine RPGs. Obwohl ich gestehen muss von neuem Teil noch nix gesehen zu haben, keine Zeit zum Videos gucken. Waren aber bis dato Action Adventures.299 USD klingt mir zu teuer. Wenn da keine 250? daraus werden (was zu bezweifeln ist) wird das nur was für Hardcore Nintendoler. Habe 315 für meine One S, 2.Pad, FIFA, und je 1 Jahr Gold und EAaccess investiert und mehr als genügend zum daddeln. Sehe da nicht so den Wert der Switch, es sei denn, man ist mobil Zocker.Ne ähnliche Ausstattung wären dann: 300 (ich wette auf 329?) Konsole, 80? der zweite Controller und dann habe ich 380? (409) gezahlt und noch nicht 1 Spiel. Najo, ausser 1,2, switch.Dazu noch die kosten für 1 Jahr onlinegaming.