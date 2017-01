Nintendo Switch: Kostenpflichtiger Online-Multiplayer und weitere Details zu den Online-Diensten (Voice-Chat, kostenlose Klassiker); Freie Trial-Phase am Anfang - 4Players.de

Ähnlich wie PlayStation Plus auf der PlayStation und Xbox Live Gold auf der Xbox wird es bei Nintendo Switch einen kostenpflichtigen Online-Dienst geben, ohne den man keine Spiele im Online-Multiplayer-Modus auf der Konsolen nutzen kann. Ein Nintendo Account ist hierfür erforderlich . Von der Veröffentlichung der Konsole (3.3.2017) bis zum Herbst 2017 wird man die Online-Multiplayer-Komponenten kostenlos ausprobieren können. Danach werden monatliche Gebühren in noch unbekannter Höhe fällig.Die Funktionen dieses Services sollen im Herbst 2017 weiter ausgebaut werden. Abonnenten erhalten dann Zugriff auf die Online-Lobby und die Voice-Chat-App (jeweils via Smart Devices; Smartphone & Tablet). Auch ein kostenloses NES- oder Super-Nintendo-Spiel (mit neuen Online-Funktionen) wird pro Monat geboten. Exklusive Angebote werden ebenfalls versprochen. Folgende Features stehen sowohl Nicht-Abonnenten als auch Abonnenten zur Verfügung: Zugang zum eShop, Verwaltung von Freunden, Screenshots in sozialen Medien teilen und Zugang zur Switch Kindersicherungs-App.Letztes aktuelles Video: Ankündigung