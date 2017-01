Nintendo Switch: Video: Aufzeichnung der Switch-Präsentation mit deutschen Untertiteln - 4Players.de

Nintendo Deutschland hat - wie versprochen - eine Aufzeichnung der gestrigen Switch-Präsentation mit deutschen Untertiteln veröffentlicht. Das Event begann mit der Enthüllung des Verkaufspreises und des Launch-Termins von Tatsumi Kimishima (Präsident von Nintendo). Danach ging es um die Besonderheiten der Konsole (Handheld-Modus und TV-Modus; ab 6:30 Min.) und die Funktionen der Controller (9:58 Min.), bevor 1-2-Switch! und Arms vorgestellt wurden. Splatoon 2 (ab 27:00 Min.) und Super Mario Odyssey (ab 32:15 Min.) wurden danach angekündigt. Zum Abschluss wurde der Veröffentlichungstermin von The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ab 1:00:15) enthüllt.Letztes aktuelles Video: Switch-Präsentation 2017