Nintendo Switch: Reggie Fils-Aime erklärt, aus welchen Gründen die Konsole ohne Spiel in der Box ausgeliefert wird - 4Players.de

Nintendo Switch wird bekanntlich ohne Spiel (im Bundle) auf den Markt kommen. In der Switch-Box sind die Konsole (Handheld), ein linker und ein rechter Joy-Con-Controller, eine Joy-Con-Halterung, ein Satz Joy-Con-Handgelenksschlaufen, eine Switch-Docking-Station (TV-Betrieb), ein HDMI-Kabel sowie ein Netzteil, aber kein Spiel enthalten. Reggie Fils-Aime (Präsident von Nintendo of America) hat sich gegenüber GameSpot zu dieser Entscheidung geäußert und die Gründe erläutert. Abgesehen davon, dass sie den Kunden selbst überlassen wollen, welches Spiel sie gerne auf der Konsole spielen wollen, war der angepeilte Verkaufspreis ausschlaggebend. Laut seinen Ausführungen wollten sie den US-Preis unbedingt unter 300 Dollar halten - hierzulande wird die Konsole für 329 Euro angeboten.299 Dollar war demnach das Ziel und sowohl 349 Dollar als auch 399 Dollar wurden als "zu viel" erachtet. Und weil sie aus dem Hardware-Paket nichts weglassen konnten, vor allem nicht bei den Controllern, entschieden sich die Verantwortlichen letztendlich dafür, kein Spiel mit im Paket anzubieten. Diese Entscheidung wurde außerdem aus einer wirtschaftlichen Perspektive getroffen, meinte Fils-Aime. Jeder Start einer neuen Konsolen- oder Handheld-Generation sei anders und deswegen müsse man immer individuelle Entscheidungen treffen, heißt es. Warum aber zusätzlich zu den beiden Hardware-Bundles (graue Joy-Cons; rot/blau Joy-Cons) nicht noch ein drittes und teureres Switch-Bundle zum Beispiel mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild in Betracht gezogen wurde, ist unklar.Letztes aktuelles Video: Switch-Präsentation 2017