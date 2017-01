Nintendo Switch: Nintendo of America erwartet keine Lieferengpässe wie bei der Mini-NES-Retro-Konsole - 4Players.de

crissehej schrieb am 14.01.2017 um 16:22 Uhr

War es nicht auch bei der Xbox one so das es Panik gab das man weder ne ps4 noch ne xbox one kriegt und leute zum teil das ding teuer auf Ebay verscherbeln wollten, und dann zum Release drauf sitzen blieben weil die Konsole wie Blei in den Läden lag?

Ich erwarte hier, trotzt Nintendos Trend immer zu wenig zu Produzieren erst mal nicht viel anderes....da wird zum Release mehr als genug da sein, auch wenn man Aktuell nicht vorbestellen kann...bis zum Release ist noch genug zeit.