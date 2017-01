Nintendo Switch: Bis zu 2 TB große Speicherkarten werden unterstützt - 4Players.de

schrieb am 15.01.2017 um 13:59 Uhr

Onekles hat geschrieben: Der große Vorteil von Speicherkartem ist doch auch, dass man sich einfach mehrere anschaffen und die dann mach Belieben wechseln kann. Die Festplatte bei der Playsi zu wechseln, ist da schon deutluch aufwändiger.

Ich habe ohnehin noch nie ein Gerät gesehen wo dieses "bis zu XXXGB erweiterbar" zugetroffen hat. Bei Amazon gabs über Weihnachten ne SanDisk Ultra mit 200GB für 47? im Angebot. So ne Karte sollte eigentlich jedem reichen. Die Games dürften ohnehin nicht so riesig werden wie auf den anderen Systemen. Sound, Assets, Filme sind alle komprimierbar.Da die Spiele direkt auf Speicherkarten kommen, sehe Ich nicht wirklich den Sinn darin sich jetzt riesige SD Karten für die Switch zu kaufen nur damit man rein digital unterwegs ist.Könnte es bei nem optischen und somit langsamen und lauten Laufwerk nachvollziehen, aber nicht so. Da die meisten Schutzhüllen ohnehin mit genug Platz für sehr viele Spiele kommen und das wechseln einer Spiel Karte wohl wie bei jedem anderen Handheld super fix geht, entfällt mir da einfach der Sinn.