leifman hat geschrieben: die app wird in der switch sowie am handy verfügbar sein, für zuhause startet man die app in der switch und hat dann voicechat, matchmaking etc. an der switch übers wlan und für unterwegs startet man halt die handyapp, welche dann automatisch nen hotspot einrichtet und voicechat und matchmaking abwickelt.

das headset schließt man immer nur direkt an der switch an.

greetingz