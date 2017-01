Nintendo Switch: Electronic Arts: "Nintendo hat auf Dritthersteller gehört" - 4Players.de

Patrick Soderlund, Executive Vice President bei Electronic Arts, hat sich gegenüber der Famitsu zu Nintendos neuer Konsole Switch und den Plänen des Publishers zur Softwareunterstützung geäußert. Laut NintendoEverything hatte er dabei kurz nach der Vorstellung der neuen Konsole folgendes zu sagen:"Ich habe heute lediglich über FIFA gesprochen, aber die Struktur innerhalb unseres Unternehmens erlaubt es uns, jede Art von Spiel auf jeder Plattform zu veröffentlichen. Also gehen wir dorthin, wo die Spieler hingehen. Ich denke, Nintendo Switch wird Nintendo wieder an die Spitze der Spieleindustrie befördern. Ihr Ansatz unterscheidet sich von allem, was sie in der Vergangenheit getan haben - sie haben schon zu Beginn der Entwicklung von Switch auf EA, Activision und andere Unternehmen gehört. Wir wurden also in den gesamten Prozess mit einbezogen. Sie haben sich mit uns zusammengetan, weil sie garantieren wollten, dass die Konsole ein Erfolg wird. Mit Nintendo im Geschäft zu sein ist wichtig für uns. Wir möchten mehr und mehr Spiele für jeden rausbringen."Nach der Ankündigung von FIFA für die Switch kamen offenbar Gerüchte auf, das Fußballspiel würde auf den abgespeckten Versionen für die PS3 und Xbox 360 basieren. Bisher hat EA lediglich verlautbaren lassen, dass der Titel speziell für Nintendos Konsole entwickelt wird.Letztes aktuelles Video: Parental Controls Switch-Praesentation