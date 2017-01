Das weiterhin magere Start-Lineup für Nintendos Switch kann sich über Zuwachs freuen: Nach Angaben von Polygon hat Entwickler Tomorrow Corporation drei Spiele angekündigt, die zum Start der Konsole am 3. März erhältlich sein sollen. Dabei handelt es sich um die Titel World of Goo Little Inferno und Human Resource Machine , die ausschließlich digital veröffentlicht werden und auch jeweils den Original-Soundtrack beinhalten, den man sich in den neuen Soundtrack-Modi unabhängig vom Spiel anhören kann. World of Goo wurde 2008 bereits auf Wii veröffentlicht, die beiden anderen auf Wii U.Letztes aktuelles Video: Parental Controls Switch-Praesentation