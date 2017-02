Nintendo Switch: Gerücht: Technische Spezifikationen von Prozessor, GPU und Arbeitsspeicher aufgetaucht - 4Players.de

bohni schrieb am 14.02.2017 um 08:27 Uhr

Naja es liegt aber auch an dem Zeitpunkt eines Releases .. wenn der Markt schon aufgeteilt ist, ist eine gleichstarke Konsole halt auch kein Argument mehr.

Das war z.B. bei der WiiU so und beim Cube .. wohl auch. (und die N64 kam auch schon zu spät)

Wenn man mit Hardware punkten will, dann muss man bei den Ersten dabei sein, sonst rudert man nur hinterher.

Wenn man mit Spielen punkten will, braucht man ein echt starkes Lineup und zwar von Anfang an.

Am besten wäre natürlich Beides ;)