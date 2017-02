Nintendo Switch: Auslieferung schon gestartet? Video zeigt Setup-Vorgang und Benutzeroberfläche - 4Players.de

Der Chris schrieb am 17.02.2017 um 13:17 Uhr

Das WiiU OS ist komplett in Ordnung und brauchbar gewesen von der Nutzbarkeit der GUI her. Performance mag nochmal ein anderes Thema sein. Aber rein von der Benutzeroberfläche her sind 3DS und WiiU meilenweit vor dem gewesen was sich Sony da zurechtgestrickt hat. Das PS4 Menü hat bei mir ne ganze Weile gedauert um es zu verinnerlichen, auch gerade mit diesen 3 Ebenen (Spiele, Systemfunktionen und Social Feed)...das Einstellungsmenü ist bis heute noch fürchterlich und verworren. Viel zu viele Dinge die einfach nicht "gelernt" sind und Anpassbarkeit gleich Null. Das hat jetzt nur eines der letztes Updates ein bisschen abgefangen indem die Ordner kamen. Aber sonst muss ich sagen ist das PS4 Menü grausam, wenn man nicht aus der Sony-Welt kommt und das Spiel schon von irgendwo anders her kennt. Was MS aktuell macht, weiß ich nicht...auf der 360 war es auch eher etwas hinderlich.

Da war die WiiU meilenweit überlegen. Das sah zwar alles reichlich altbacken aus, aber es hat getan was es sollte. Es hat alle Funktionen auf einem Screen in Kacheln angeboten, wie Smartphones es auch mit Apps machen, Sortierungen und Ordner konnte man selbst, ebenfalls durch von Smartdevices bekannte Mechaniken, anlegen. Einstellungen waren hinter einer App, Youtube und Spiele gleichermaßen...simpel, verständlich, individuell, überall so Standard und so kein großer "Lernprozess" mehr erforderlich.

Was ich immer richtig bekackt finde ist, wenn die GUI versucht "mitzudenken". Das muss man als UI-Designer schon echt draufhaben, um da dann wirklich die richtigen Schlüsse abzuleiten und die GUI entsprechend aufzubauen. Ich weiß nicht ob Nintendo das jetzt auch so machen will, aber der größte Fehlschluss in dem Zusammenhang ist immer dieses, dass die zuletzt genutzten Spiele/Apps nach vorne gerückt werden. Das ist ein Versuch das Nutzerverhalten auf Basis des Ist-Zustands vorherzusagen, was mMn einfach nicht funktioniert. Ja, vielleicht bleibt bei mir ein...