Nintendo Switch: Auslieferung schon gestartet? Video zeigt Setup-Vorgang und Benutzeroberfläche; Fotos des Innenlebens aufgetaucht - 4Players.de

Aktualisierung vom 20. Februar 2017, 11:50 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 16. Februar 2017, 23:00 Uhr:

Mittlerweile sind auf Baidu.com auch einige Fotos aufgetaucht, die eine auseinandergenommene Switch-Konsole zeigen sollen und die auf Reddit und im Neogaf-Forum bereits rege analysiert werden. Was genau in dem Chip steckt, lässt sich nach wie vor nur vermuten. Details wie die gebogene Heatpipe in L-Form sprechen allerdings für die Authentizität des vor kurzem durchgesickerten Foxconn-Leaks , in dem eine derart geformte Wärmeabfuhr erwähnt wurde: Demnach hat Nvidias Custom-Chip in der Switch starke Ähnlichkeiten zum Tegra X1 mit Maxwell-Architektur im Nvidia Shield TV . Auf den Fotos zu erkennen ist bereits, wo in dem vollgepackten Gehäuse ein Lüfter steckt und eine ziemlich große Batterie verbaut wurde. Hier ein Blick auf einige der Fotos:Bei NeoGAF ist ein Video von der Benutzeroberfläche und von der Inbetriebnahme von Nintendo Switch aufgetaucht. Der Clip stammt vom User "hiphoptherobot". Er will ein Exemplar der Konsole frühzeitig von einem Einzelhändler erhalten haben. Man kann einen Blick auf das Setup, die Benutzerverwaltung, die Systemeinstellungen und die Themes (Schwarz oder Weiß) werfen. Nintendo Switch soll am 3. März 2017 veröffentlicht werden.Letztes aktuelles Video: Hardware-Überblick