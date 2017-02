Nintendo Switch: eShop-Käufe sind an den Nintendo-Account gebunden; Statement zu den vorab aufgetauchten Switch-Konsolen - 4Players.de

In den vergangenen Tagen tauchten erste Exemplare der Nintendo-Switch-Konsole in freier Wildbahn auf und erste "Auspack- und Setupvideos" gelangten an die Öffentlichkeit ( wir berichteten ). In einem dieser "Auspack-Videos" war bei der Initialisierung der Konsole zu lesen, dass sowohl die Software als auch die Downloadinhalte, die im Nintendo eShop kauft wurden, fortan an den Nintendo-Account und nicht mehr an eine Konsole gebunden sein werden. Bei der Wii U und beim 3DS waren die eShop-Käufe an die Nintendo Network ID gebunden, die nicht auf mehreren Konsolen genutzt werden konnte.In der Textpassage beim Switch-Setup heißt es: "Euer Nintendo-Account enthält euren Nintendo-eShop-Einkaufsverlauf und das derzeitige Guthaben. Durch die Wiederverbindung des Nintendo-Accounts nach der Initialisierung der Konsole wird es möglich sein, sämtliche Software oder DLCs wieder herunterzuladen, die mit diesem Account gekauft wurden. (Software, die zwischenzeitlich eingestellt wurde, könnte in manchen Fällen nicht mehr zum Download bereitstehen.)" Über diese Accountbindung der eShop-Käufe war bereits im Vorfeld mehrfach spekuliert worden.Außerdem hat Nintendo of America ein Statement zu den vorab aufgetauchten Switch-Konsolen veröffentlicht. Der Stellungnahme ist zu entnehmen, dass diese Exemplare der Konsole von Mitarbeitern eines US-amerikanischen Vertriebspartners gestohlen wurden und ein System illegal weiterverkauft wurde. Es soll sich um einen Einzelfall handeln. Die in den Zwischenfall involvierten Personen wurden identifiziert, sollen bereits ihren Arbeitsplatz verloren haben und werden strafrechtlich belangt.Letztes aktuelles Video: Hardware-Überblick