Nintendo Switch: Nintendo Frankreich hat große Erwartungen; Switch soll sich in zwölf Monaten besser als die Wii U insgesamt verkaufen; Vorverkäufe auf Wii-Niveau - 4Players.de

Nintendo Frankreich hat große Erwartungen an Nintendo Switch. In einem Interview mit Gamekult sagte Philippe Lavoué (Directeur Général de Nintendo), dass sie in einem Jahr (bis März 2018) ungefähr 800.000 Exemplare der Switch-Konsole verkaufen wollen. Am Tag des Verkaufsstarts (3. März 2017) sollen alleine 95.000 Konsolen abgesetzt werden und alle Käufer (100%) sollen The Legend of Zelda: Breath of the Wild dazukaufen. Laut Lavoué würde das Interesse an Nintendo Switch (basierend auf den Vorverkäufen) auf dem Niveau der Wii liegen. Zum Vergleich: Die Wii verkaufte sich in Frankreich ungefähr 6,3 Millionen Mal. Die Wii U ging insgesamt 832.000 Mal über die Ladentheken. Die Wii U wurde im ersten Monat 110.000 Mal verkauft und 300.000 Mal im ersten Jahr.Lavoué bezeichnete Switch als "Juwel der Technik" und meinte mit Bezug auf 1-2-Switch! , dass die Bewegungssteuerung wesentlich besser als bei der Wii wäre. Zum hohen Preis der Konsole sagte er, dass sie aus wirtschaftlicher Perspektive keine andere Wahl hatten. Außerdem würden sie davon ausgehen, dass sich Mario Kart 8 Deluxe ungefähr so gut wie Mario Kart Wii (3,5 Millionen) verkaufen wird. Auf der Wii U wurden 350.000 Verkäufe von Mario Kart 8 verzeichnet. Sie sind sehr optimistisch, weil das Spiel im Mehrspieler-Modus laut Lavoué einfach "grandios" sei. Last but not least deutete er an, dass Arms das Potenzial hätte, das nächste "Smash Bros." zu werden.Letztes aktuelles Video: Hardware-Überblick