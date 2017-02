Nintendo Switch: Welche Features und Funktionen umfasst das Systemsoftware-Update zum Switch-Launch? - 4Players.de

In der nächsten Woche, am 3. März 2017, wird Nintendo Switch weltweit veröffentlicht. Kurz vor dem "Launch" wird Nintendo noch eine neue Systemsoftware für die Konsole herausgeben, die bekanntlich den Nintendo eShop bzw. den Zugang zum eShop hinzufügen wird. Gegenüber Nintendo Everything hat der Hersteller nun bestätigt, welche sonstigen Features dieses Day-One-Update mit sich bringen wird. Das Systemupdate wird den generellen Online-Multiplayer-Modus (kostenlos bis Herbst 2017 nutzbar ), das Teilen von eigenen Screenshots in nicht näher benannten sozialen Netzwerken und die Verknüpfungsmöglichkeit mit den Nintendo Accounts hinzufügen. Außerdem wird man sich danach mit öffentlichen Online-Hotspots in Hotels oder Cafés verbinden können, die eine Anmeldung oder das Akzeptieren von Geschäftsbedingungen benötigen (via Web Applet). Weitere Details wurden nicht aufgeführt. Nintendo Switch soll das Update im Hintergrund herunterladen. Die Systemaktualisierung soll die Nutzer aber nicht daran hindern, sofort nach der Inbetriebnahme Spiele spielen zu können.Letztes aktuelles Video: Unboxing-Video