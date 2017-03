Nintendo Switch: News und eShop im Trailer - 4Players.de

Nintendo of America stellt die News-Funktion und den eShop im folgenden Switch -Trailer näher vor. Die neue Konsole wird Ende dieser Woche, am 3. März 2017, erscheinen. Folgende Spiele werden zum Switch-Verkaufsstart zur Verfügung stehen: 1-2-Switch FAST RMX und I am Setsuna . Später im März folgen Has-Been Heroes Blaster Master Zero und Pocket Rumble.Letztes aktuelles Video: News eShop