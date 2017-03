Nintendo Switch: Bisher keine Übertragung von Speicherständen möglich - 4Players.de

Die Spielstände von Switch-Titeln lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht auf andere Konsolen oder externe Medien wie USB-Sticks übertragen. Das hat Gamespot beim Erkunden der Switch-Hardware herausgefunden. Auch das jüngst veröffentlichte Systemupdate soll daran nichts ändern. Demnach sind die Speicherstände derzeit an die Konsolen gebunden - sie werden nicht auf den schreibgeschützten Spielkarten, sondern im System gesichert.Eventuell wird eine Transfer-Funktion mit zukünftigen Updates nachgereicht. Geplant sind auf jeden Fall die Virtual Console, Streaming-Apps wie Netflix oder weitere Möglichkeiten, Spieler seiner Freundesliste hinzuzufügen.Letztes aktuelles Video: How-To Series How to Create a Nintendo Account